Премьер-лига: "Ворскла" уверенно обыграла "Сталь"

В рамках 27 тура украинской Премьер-лиги состоялся второй поединок, в котором полтавская "Ворскла" на своем поле обыграла "Сталь" из Каменского со счетом 2:0.

Голи: Шарпар, 30 (пен), Ребенок, 39

Ворскла обеспечила себе результат в первом тайме, воспользовавшись отсутствием компактности линии обороны гостей. В первом случае Андрей Ткачук передачей из глубины позволил оторваться от всех Игорю Пердуте, и останавливать фулбека полтавчан голкиперу Юрию Панькиву пришлось ценою фола и желтой карточки — пенальти уверенно реализовал Вячеслав Шарпар, пишет Sportarena.

Спустя еще некоторое время на оперативном пространстве оказался уже Дмитрий Хлебас, точно простреливший на Павла Ребенка, которому оставалось всего лишь подставить ногу под мяч — 2:0.

Полтавчане реализовали, по сути, все свои моменты в игре, не считая разве что дальнего прицельного выстрела Хлебаса, прошедшего рядом со штангой, а также еще одного удара Хлебаса из пределов штрафной площади, угодившего прямо во вратаря. У "Стали", впрочем, голевых шансов было и того меньше:

Максим Каленчук после индивидуального соло по центру вышел на ударную позицию и пробил под перекладину (сейв Богдана Шуста) — вот и все атакующие достижения Сталеваров в сегодняшнем матче.

"Сталь" проиграла впервые за четыре тура, "Ворскла" же одержала первую победу за аналогичный срок, прервав еще и свою серию без голов.

"Ворскла": Шуст — Сапай, Чижов, Даллку, Пердута — Ткачук, Д.Кравченко (Скляр, 74) — Одарюк (Мякушко, 77), Шарпар, Ребенок — Хлебас (Загорулько, 82).

"Сталь": Панькив — Пашаев, Стаменкович, Ищенко (А.Кравченко, 69), Шабанов, Леандро — Каленчук, Карасюк — Васин (Дебелко, 41), Задерака — Карикари (Климчук, 59).

Предупреждения: Ткачук — Панькив, Стаменкович, Каленчук.

Напомним, 29 апреля, в стартовом 27-м туре украинской Премьер-лиги "Зірка" обыграла "Карпаты" со счетом 3:2.