Кличко намекнул на продолжение боксерской карьеры. Привет всем, я вернусь

Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, намекнул на продолжение своей карьеры.

Он разместил фотографию на своей странице Facebook и подписал: "Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!".

Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Напомним, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой-реванш между его спортсменом и Владимиром Кличко может пройти не раньше октября 2017-го.

что в контракте боя Кличко — Джошуа было прописано условие о матче-реванше, однако украинский боксер пока не делал официального заявления о своем будущем.