Легендарный боксер объяснил, почему Владимир Кличко навсегда останется "великим чемпионом"

Владимир Кличко и Энтони Джошуа выдали один из лучших поединков в истории бокса.

Такое мнение высказал экс-чемпион мира в шести весовых категориях, один из лучших бойцов в истории бокса Оскар Де Ла Хойя, пишет sport.ua со ссылкой на Boxingnews.

Об этом легендарный американский боксер сообщил в интервью СВС.

"Бой Кличко — Джошуа входит в число десяти лучших поединков в супертяжелом весе за всю историю бокса. Кличко был и всегда останется великим чемпионом", — добавил Де Ла Хойя.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что бой-реванш между ними может пройти не раньше октября 2017-го.