Премьер-лига: волевая победа "Стали" и боевая ничья "Днепра" в Кропивницком, видео голов

7 мая 2017, 19:07

"Сталь" не только сумела отыграться, но и в кульминации встречи добыла победу.

В воскресенье, 7 мая, в рамках 28-го утра УПЛ "Сталь" из Каменского одержала победу над львовскими "Карпатами" со счетом 2:1.

Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Метеор", сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм был за "Карпатами". Львовяне забили гол на 12-й минуте. После розыгрыша углового отличился Андрей Нестеров.

Однако "Сталь" не только сумела отыграться, но и в кульминации встречи добыла победу. Сперва на 69-й минуте отличился Роман Дебелко, а за две минуты до финального свистка дальним ударом удалось забить Роману Карасюку.

Этот гол принес подопечным Леонида Кучука волевую победу. "Сталь" набрала 34 очка и сравнялась с "Ворсклой". Команды делят 7-8 места. "Карпаты" остались на 10-й позиции в турнирной таблице.

"Сталь" — "Карпаты" 2:1

Голы: Дебелко, 69, Карасюк, 88 — Нестеров, 12.

"Сталь": Бандура — Пашаев, Шабанов, Кравченко, Леандро — Э. Малакян (Васин, 60), Каленчук, Карасюк, Г. Малакян (Деул, 60) — Дебелко, Карикари (Задерака, 77).

"Карпаты": Боровик — Зубейко (Мирошниченко, 46), Лобай, Нестеров, Матвиенко — Филимонов, Клец — Ксенз (Гуцуляк, 82), Голодюк (Чачуа, 60), Худобяк — Гладкий.

Предупреждения: Пашаев, Васин — Зубейко, Филимонов, Чачуа.

В другом матче в Кропивницком "Зірка" принимала "Днепр".

Гости забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте Евгений Чеберко протянул мяч с центра поля и пробил в нижний угол. 0:1.

"Зірка" ответила аналогичным образом в начале второго тайма. Успех команде Романа Монарева принесла 48-я минута: капитан гостей Федерико Перейра ударом головой сравнял счет.

Второй тайм прошел в атаках одной и другой команды, но счет остался прежним — 1:1.

"Зірка" — "Днепр" 1:1

Голы: Перейра, 48 — Чеберко, 7.

"Зірка": Паст — Перейра, Кучеренко, Фатеев — Полегенько, Загальский, Дрышлюк (Жуков, 73), Драченко, Попов (Збунь, 46) — Эсеола, Билоног (Ситало, 46).

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Вакулко, Кочергин, Чеберко — Нагиев (Когут, 76), Лунев — Довбик (Кожушко, 71).

Предупреждения: Загальский, Збунь, Полегенько — Адамюк, Чеберко, Довбик, Сваток, Кочергин, Лунев.

"Зірка" остается на 9-м месте в турнирной таблице. У команды 30 очков. "Днепр" — на предпоследней позиции с 19-ю пунктами.

Напомним, ранее стал известен формат Премьер-лиги нового сезона.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Днепр Карпаты Премьер-лига УПЛ Сталь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять