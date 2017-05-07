Премьер-лига: волевая победа "Стали" и боевая ничья "Днепра" в Кропивницком, видео голов

В воскресенье, 7 мая, в рамках 28-го утра УПЛ "Сталь" из Каменского одержала победу над львовскими "Карпатами" со счетом 2:1.

Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Метеор", сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм был за "Карпатами". Львовяне забили гол на 12-й минуте. После розыгрыша углового отличился Андрей Нестеров.

Однако "Сталь" не только сумела отыграться, но и в кульминации встречи добыла победу. Сперва на 69-й минуте отличился Роман Дебелко, а за две минуты до финального свистка дальним ударом удалось забить Роману Карасюку.

Этот гол принес подопечным Леонида Кучука волевую победу. "Сталь" набрала 34 очка и сравнялась с "Ворсклой". Команды делят 7-8 места. "Карпаты" остались на 10-й позиции в турнирной таблице.

"Сталь" — "Карпаты" 2:1

Голы: Дебелко, 69, Карасюк, 88 — Нестеров, 12.

"Сталь": Бандура — Пашаев, Шабанов, Кравченко, Леандро — Э. Малакян (Васин, 60), Каленчук, Карасюк, Г. Малакян (Деул, 60) — Дебелко, Карикари (Задерака, 77).

"Карпаты": Боровик — Зубейко (Мирошниченко, 46), Лобай, Нестеров, Матвиенко — Филимонов, Клец — Ксенз (Гуцуляк, 82), Голодюк (Чачуа, 60), Худобяк — Гладкий.

Предупреждения: Пашаев, Васин — Зубейко, Филимонов, Чачуа.

В другом матче в Кропивницком "Зірка" принимала "Днепр".

Гости забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте Евгений Чеберко протянул мяч с центра поля и пробил в нижний угол. 0:1.

"Зірка" ответила аналогичным образом в начале второго тайма. Успех команде Романа Монарева принесла 48-я минута: капитан гостей Федерико Перейра ударом головой сравнял счет.

Второй тайм прошел в атаках одной и другой команды, но счет остался прежним — 1:1.

"Зірка" — "Днепр" 1:1

Голы: Перейра, 48 — Чеберко, 7.

"Зірка": Паст — Перейра, Кучеренко, Фатеев — Полегенько, Загальский, Дрышлюк (Жуков, 73), Драченко, Попов (Збунь, 46) — Эсеола, Билоног (Ситало, 46).

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Вакулко, Кочергин, Чеберко — Нагиев (Когут, 76), Лунев — Довбик (Кожушко, 71).

Предупреждения: Загальский, Збунь, Полегенько — Адамюк, Чеберко, Довбик, Сваток, Кочергин, Лунев.

"Зірка" остается на 9-м месте в турнирной таблице. У команды 30 очков. "Днепр" — на предпоследней позиции с 19-ю пунктами.

Напомним, ранее стал известен формат Премьер-лиги нового сезона.

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