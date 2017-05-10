Тайсон Фьюри назвал Джошуа "фальшивкой"

Британец, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал своего соотечественника — чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO-тяжеловеса Энтони Джошуа — фальшивкой.

Об этом он рассказал в интервью BBC Radio 5, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен считает, что может легко разобраться с боксером.

"Я избавлю бокс от этой фальшивки. Я могу просто играть с этим бодибилдером, как кот с клубком из шерсти. Могу закладывать руки себе за спину, могу касаться ими своей макушки — короче говоря, делать из него болвана", — утверждает собеседник.

Ранее Тайсон Фьюри говорил, что главной причиной неудачи экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко в бою с Энтони Джошуа является возраст. Ознакомиться с его мнением можно здесь.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.