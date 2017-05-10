"Канал "Шахтера". В "Заре" объявили бойкот телеканалу Ахметова

Футболисты луганской "Зари" не будут общаться с представителями телеканала "Футбол" по согласованию с президентом клуба.

Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, сообщает dynamo.kiev.ua.

Он объяснил это решение тем, что на телеканале "Футбол" необъективно подают информацию и материалы по "Заре".

"Я бы даже сказал, что они делают это с каким-то таким неприятным подтекстом, который не совсем соответствует действительности. Это особенно касается Морозова.

Если это канал общенациональный, который освещает весь футбол Украины, то это одно. А если это канал футбольного клуба "Шахтер", что мы и видим, когда там звучит похвала только в адрес "Шахтера", его тренеров, футболистов, то тогда так и надо сказать", — сказал Рафаилов.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" продолжают троллить телеканал Ахметова.