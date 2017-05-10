В тройке лучших супертяжей. Владимир Кличко вошел в престижный боксерский рейтинг

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в тройку лучших супертяжей, уступив только Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.

Рейтинг был опубликован авторитетнейшим американским телеканалома ESPN, сообщает "Братство Кличко".

"Во время своего правления длинной в девять с половиной лет — второго по продолжительности в истории супертяжелого веса — Кличко успешно защитил титул 18 раз. Это третий результат в истории дивизиона. В ноябре 2015 года он проиграл титулы Тайсону Фьюри в ужасном бою, и многие думали, что Кличко уже состарился. После того, как матч-реванш с Фьюри дважды был отменен, Кличко вернулся 29 апреля и показал, что у него в возрасте 41 года все еще есть сила и навыки. Кличко имеет контрактное право на матч-реванш. Большинство поклонников бокса надеются, что он воспользуется этим вариантом", — прокомментировал ситуацию журналист Дэн Рафаэль.

Полностью топ-10 рейтинга ESPN выглядит следующим образом:

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Владимир Кличко

4. Луис Ортис

5. Джозеф Паркер

6. Кубрат Пулев

7. Энди Руиз

8. Диллиан Уайт

9. Доминик Бризил

10. Джаррелл Миллер

Напомним, ранее легендарный боксер объяснил, почему Владимир Кличко навсегда останется "великим чемпионом".