Тренер Фьюри объяснил, почему бой-реванш между Кличко и Джошуа состоится

Реванш между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа состоится, поскольку бой был очень зрелищным.

Об этом дядя и тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри — Питер — рассказал в интервью World Boxing News, говорится на boxingnews.com.ua.

По его словам, "время поймало" нашего спортсмена, он не смог включить все свои "шестеренки", не сумел закончить противостояние именно из-за возраста.

"Кличко пересмотрит его (бой — Ред.) и будет корить себя за то, что не добил Джошуа. Он выбрасывал свои левые хуки так, будто у него не было за плечами 68 боев. Он просто телеграфировал Джошуа перед тем, как выбросить левый хук", — отметил собеседник.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что реванш между ними может пройти не раньше октября 2017-го.