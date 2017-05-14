"Милану" на последних минутах удалось отыграться в Бергамо

"Аталанта" и "Милан" свели вничью 1:1 матч 36-го тура чемпионата Италии.

Об этом пишет sportarena.com.

В первом тайме опасные атаки были у обеих команд, но в целом "Аталанта" играла качественнее, что и отразилось на счете. Незадолго до перерыва два латераля хозяев Леонардо Спинаццола и Андреа Конти организовали взятие ворот Джиджи Доннаруммы. Первый ворвался в штрафную с фланга и прострелил, а второй затолкал мяч в сетку.

Во втором тайме "Милан" играл недостаточно остро, тогда как "Аталанта" была опасна на контратаках, но в концовке гостям удалось свести матч вничью благодаря мастерству Жерара Деулофеу.

По итогам матча "Аталант"а сохранила шестиочковый отрыв от "Милана" и фактически гарантировала себе пятое место, а "россонери" остаются на шестой позиции, но в спину им дышат "Фиорентина" и "Интер".

Напомним, в УЕФА вспомнили все финалы "Ювентуса" и "Реала".