Ярмоленко о финале Кубка Украины: "Динамо" умрет на поле за победу над "Шахтером"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после проигрыша команды "Олимпику" из Донецка в матче 29 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги пообещал, что во время финала Кубка страны игроки клуба умрут на футбольном поле за победу.

Обещание спортсмена размещено на странице "динамовцев" в Facebook.

Финальный матч пройдет вечером 17 мая в Харькове, на футбольном поле киевляне встретятся с донецким "Шахтером".

"Хочу извиниться за то, что мы провалили этот чемпионат. Однако у нас есть игра в среду, и я вам обещаю, что мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу", — сказал полузащитник.

Напомним, вечером 26 апреля прошли матчи 1/2 финала Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр". Тогда "динамовцы" разгромили соперников, а "горняки" — победили с минимальным счетом.

Фото: facebook.com/fcdynamoua, видео: ПРОФУТБОЛ