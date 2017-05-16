Шевченко о битве "Динамо" и "Шахтера": в финале Кубка Украины жду качественного футбола

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что ждет в финальном матче Кубка страны между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" качественного футбола.

Об этом он сказал в комментарии Команде №1.

Издание уточнило, что наставник будет наблюдать за матчем.

"С нетерпением жду интриги в этой игре и качественного футбола", — заявил специалист.

Напомним, финальный матч Кубка Украины пройдет вечером 17 мая в Харькове. Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко пообещал, что во время противостояния игроки клуба умрут на футбольном поле за победу.