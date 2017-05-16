Не страшны 120 минут и серия пенальти. Защитник "Динамо" рассказал о финале Кубка Украины

Футболисты киевского "Динамо" находятся в хорошей форме и стремятся выиграть в финале Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Об этом заявил португальский защитник "Динамо" Виторину Антунеш, пишет footboom.com.

"В прошлом году мы выиграли чемпионат и получили некоторые титулы. Может, в этом году все сложится иначе: "Шахтер" выиграл чемпионат, а Кубок достанется нам. В любом случае, это будет хорошая игра против сильной команды. Мы способны выиграть и это именно то, чего мы хотим", — заявил португалец.

Он подчеркнул, что в предстоящем матче самым важным является командная игра.

"У нас очень сильный противник, они, как известно, хорошо играют. Нам нужно быть командой, играть вместе, вложить в эту игру все наши силы", — считает Антунеш.

"В июле прошлого года в Суперкубке у нас была серия пенальти, в этот раз мы хотим все решить за 90 минут игры. Если же не получится, то мы, в любом случае, будем играть и 120 минут, и пенальти, только, чтобы получить этот Кубок Украины!", — добавил защитник "Динамо".

Напомним, ранее полузащитник "Шахтера" рассказал о битве с "Динамо" за Кубок Украины.