Главный матч весны. Анонс финального матча Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо"

Сегодня, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Начало поединка — в 21:00

Команды подходят к игре в оптимальных составах, а у киевлян только одна ощутимая потеря — центральный защитник Евгений Хачериди, который восстанавливается после травмы.

Поскольку "Шахтер" практически стал чемпионом еще в последнем матче 2016 года, обыграв "Динамо" — 4:3 и создав огромный разрыв, то именно потенциальную встречу команд в финале Кубка стали называть едва ли не главным матчем весны, пишет Sportarena.

Сегодня киевляне обещают другой настрой. Уже не один месяц в "Динамо" утверждают, что Кубок единственный шанс команды на трофей. После неудачного матча против "Олимпика" Андрей Ярмоленко с мегафоном в руках пообещал болельщикам бороться до последнего и попытаться победить.

Если после апрельской игры в чемпионате можно было рассуждать о некоторых мотивационных проблемах "Динамо", то сейчас у вялой игры не будет никаких оправданий.

"Шахтер" в свою очередь вряд ли готов остановиться после победы в чемпионате и захочет выиграть еще один трофей. Тут вопрос даже не в желании как таковом, а в том, насколько сверхмотивированной будет команда Паулу Фонсеки. Она будет — сомнений нет.

Впрочем, сегодня у "Шахтер" сыграет другой состав, основной до предела. Правда, весной не всегда просто его называть. Особенно это касается середины поля, где после дисциплинарного наказания Фреда рядом с Тарасом Степаненко поочередно играют Максим Малышев и Виктор Коваленко. Вот и сегодня выбор у Паулу Фонсеки непростой, какой вариант считать правильным.

Сергей Ребров по поводу состава вряд ли будет сильно раздумывать. Против "Олимпика" он провел ротацию, которая явно не помогла его команде избежать поражения. В конце концов, сам главный тренер "Динамо" сказал, что некоторые игроки не воспользовались шансом.

Вряд ли состав "Динамо" будет отличаться от оптимального варианта, который использует команда с начала апреля.

В активе "Динамо" 11 Кубков Украины, тогда как дончане выигрывали трофей 10 раз.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Тайсон, Феррейра

"Динамо": Коваль, Пантич, Кадар, Вида, Морозюк, Антунеш, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Беседин

Напомним, последний раз команды встречались 21 апреля в Премьер-лиге, когда "Шахтер" одержал минимальную победу в Киеве (1:0).