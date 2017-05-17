Иван Голуб: "После общения с нами оба тренера заговорили по-русски"

Бывший "Украинский атаман", полусредневес Иван Голуб (13-0, 11 КО), который уже несколько лет тренируется в бруклинском зале, рассказал о том, как адаптировался в американской боксерской среде.

— Когда собирался переезжать в США, тебя пугали, что там другой менталитет, в спортивных залах — представители разных народов?

— Я об этом даже не задумывался. У меня была цель, мечта. Наоборот, новый путь — это интересно.

— Боялся ли ты проблем, связанных с общением на английском языке и как все оказалось на самом деле?

— Всегда говорят, что учить язык лучше, когда погружаешься в среду. Я так и думал: приеду, окунусь в здешние будни и сразу освою язык. Получилось, что в Бруклине это сделать не так просто, особенно в том районе, где живем мы. Здесь 80% составляют русскоязычные — выходцы из Советского Союза. Английский мой, конечно, становится лучше, но не такими темпами, как хотелось бы…

— Кто занимается вместе с тобой в зале?

— Основное время в спортзале мы тренируемся украинской компанией: Женя Хитров, Сергей Деревянченко. На спарринги ездим в разные залы, там работаем с разными ребятами. В боксе, в спорте, нет никаких национальностей. Все вместе готовятся к боям, помогают друг другу.

— Заметно ли какое-то кучкование по группам? Сталкивались с предвзятостью по отношению к русскоязычным?

— Сейчас уже такого нет. Нас во всех залах знают, со всеми дружим, общаемся. В самом начале — да, смотрели на нас косо. Ситуация была. Я только прилетел, Хитров уже был тут. Мы поехали на спарринг в зал Джуды (Заб Джуда — американский боксёр-профессионал). Евгений спаринговался там с одним афроамериканцем. Просто "убил" его за три раунда. Так тот психанул, снял перчатки и побежал на него драться. Женя ему еще пару раз ляпнул. Вот так и заслуживали уважение. Да это везде.…

— Как нашел понимания с тренерами?

— Сразу! Они люди с большой буквы: человечные, доброжелательные, нас очень любят, помогают во всем. Конечно, есть расхождения в стилях: где-то нам навязывают американский, а мы — приверженцы другой школы бокса. Бывают небольшие разногласия, но всегда находим золотую середину, конфликтов не возникает. Они у нас очень классные. Кстати, после общения с нами оба тренера заговорили чуток по-русски. Мы их тоже учим!

Беседу вела Марина Хитт