Финал Кубка Украины. Букмекеры назвали фаворита битвы "Шахтер" — "Динамо"

В среду, 17 мая в Харькове состоится финал Кубка Украины по футболу, в котором за титул поборются донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Мнением о возможном исходе встречи поделились букмекеры, которые оказались на стороне "горняков", сообщает ТСН.

Коэффициент на победу дончан — 1.70, на викторию "Динамо" — 4.50, на ничью — 3.50.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Начало поединка — в 21:00. В активе "Динамо" 11 Кубков Украины, тогда как дончане выигрывали трофей 10 раз.