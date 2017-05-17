Финал Кубка Украины. "Шахтер" минимально победил "Динамо", видео гола

В среду, 17 мая, в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера".

События, которые не оставляют равнодушными трибуны, не заставили себя долго ждать. Уже на 8-й минуте "Шахтер" получил великолепную возможность открыть счет, пишет sport.ua.

Чуть ранее Дарио Срна выполнил навес со штрафного, и после удара Ярослава Ракицкого головой мяч угодил в выставленную руку Александара Пантича. Как таковой, игры рукой и не было, но то, что рука оказалась на пути мяча к воротам, это было однозначно.

Арбитр без колебаний указал на точку. К мячу подошел Марлос, и, пробивая пенальти, извините за это выражение, решил "выпендриться", исполнив "паненку". Фокус не удался — мяч угодил в перекладину, и "Динамо" получило мощный положительный заряд, избежав большой неприятности в самом начале финального матча.

"Горняки" пытались всеми своими действиями показать, что нереализованный пенальти они пережили спокойно, но это было не совсем так. В атаке у команды стройности не было, мяч терялся еще задолго до владений Максима Коваля. Нельзя сказать, что и "Динамо" досаждало обороне дончан, но киевляне своей активностью чувствовать себя спокойно защитной линии "Шахтера" не позволяли.

Второй тайм начался многообещающе. "Динамо" провело быструю атаку с выводом Ярмоленко на удар, тот и пробил с линии штрафной, и Андрей Пятов впервые в матче показал себя, в броске забрав мяч. Ответ у "Шахтера" нашелся тут же — Марлос слева прострелил в штрафную, ближе всех, чтобы замкнуть эту передачу, был Виктор Коваленко, но и он до мяча не добежал.

Было очевидно, что в сегодняшнем матче изобилия голевых моментов ждать не приходится. Понимали это футболисты, и свое счастье нужно было искать даже в полумоментах. Сначала Феррейра после навеса Срны неопасно для Коваля пробил головой, а вскоре Андрей Ярмоленко чуть-чуть в штрафной не хватило, чтобы замкнуть передачу Николая Морозюка.



"Шахтер" переиграл "Динамо" за счет того, что есть у "горняков" в составе те, кто может сыграть нестандартно. На 80-й минуте Марлос сполна реабилитировался за незабитый пенальти, да еще как! После длинной передачи Пятова от своих ворот Марлос подобрал мяч на правом фланге, после чего за счет дриблинга обошел одного за другим нескольких соперников, а на десерт нанес великолепный удар в девятку, против которого Коваль был бессилен.





На стыке основного и компенсированного времени Фонсека прибегнул к тактическим заменам, и три добавленных минуты таяли для проигрывающей команды стремительно. "Шахтер" так и не дал киевлянам ни малейшего шанса на спасение, доведя игру до победы. Есть 11-й для "Шахтера" Кубок Украины, по количеству которых "горняки" сравнялись с "Динамо". Итог же матча стал подтверждением того, что нынешний сезон в украинском футболе был сезоном "Шахтера".

"Шахтер" — "Динамо" 1:0

Гол: Марлос, 80

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Коваленко (Малышев, 84) — Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1) — Феррейра (Ордец, 90+3)

"Динамо": Коваль — Пантич, Кадар (Цыганков, 84), Вида — Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Рыбалка, 67), Антунеш — Ярмоленко, Гармаш, Беседин

Предупреждения: Срна, Феррейра, Пятов — Сидорчук, Кадар, Гармаш

На восьмой минуте Марлос не сумел реализовать пенальти (перекладина)

Напомним, последний раз команды встречались 21 апреля в Премьер-лиге, когда "Шахтер" одержал минимальную победу в Киеве (1:0).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

Видео: Dmytro Osypa.