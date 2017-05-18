Ребров признал: "Шахтер" заслуженно выиграл в финале Кубка Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что донецкий "Шахтер" заслуженно выиграл в финальном матче Кубка Украины.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте столичного клуба.

В то же время специалист подчеркнул, что "горняки" реализовали свои моменты, а "динамовцы" — нет.

"Поздравляю "Шахтер" с победой. Сегодня (17 мая — Ред.) была равная игра…", — отметил наставник киевлян.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел в Харькове на стадионе "Металлист", игра закончилась со счетом 0:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.