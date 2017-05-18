Фонсека о финале Кубка Украины: соперники понимали — кто первым забьет, тот и победит

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что во время финального матча Кубка Украины "горняки" и киевское "Динамо" понимали — "кто первым забьет, тот и победит".

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте клуба из Донецка.

В то же время специалист подчеркнул, что игра была тактической, обе команды хорошо действовали в обороне.

"Если бы мы реализовали пенальти, думаю, футбол стал бы более открытым... наверное, оба соперника понимали: кто первым забьет, тот и победит", — отметил наставник.

По его словам, "Шахтер" больше владел мячом, а киевляне пытались быстро выходить в контратаки. "... этот момент мы отлично проконтролировали. Хочу поблагодарить всех, особенно игроков, ведь именно они главные строители этой победы", — добавил Фонсека.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел в Харькове на стадионе "Металлист", игра закончилась со счетом 0:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: shakhtar.com