Красная карточка для Срны. Эксперт назвал ошибки судьи, повлиявшие на матч "Шахтер" — "Динамо"

В финальном матче Кубка Украины, в котором "Шахтер" минимально победил "Динамо" — 1:0, были несколько спорных моментов, которые могли повлиять на исход игры.

Об этом экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар рассказал в интервью FootBoom.com.

— В матче "Шахтер" — "Динамо" было два противоречивых момента. Хотя, если брать в целом, то Константин Труханов — достаточно хороший арбитр, и не случайно ему доверили впервые судить финал Кубка Украины. Он судья, который не формально подходит к трактовке эпизодов борьбы, прекрасно понимает футбол, потому что сам в прошлом был игроком. Но, будем откровенны, хорошие арбитры тоже ошибаются.

Назначение 11-метрового на восьмой минуте, считаю, было ошибкой. Ситуация, на первый взгляд, была простой. Срна выполнил штрафной удар, Ракицкий пробил головой и мяч попал в руку Пантичу, которая была выставлена ​​в сторону, и находилась не в естественном положении. Но футболист, если он находится в безопорной фазе, не может убрать руку. В таком случае рука всегда будет направлена ​​в сторону, потому что игрок находится в полете. В нашем эпизоде, после того как мяч попал в руку сербскому защитнику "Динамо", футболисты "Шахтера" дали сигнал Труханову, а он их поддержал. Чем он руководствовался? Какими признаками нарушения правил? Я, честно говоря, не понимаю. Возможно, он бы объяснил. Но есть правила, где четко сказано, что означает игра рукой: "это умышленные действия игрока, который создает контакт с мячом с помощью руки". А где была эта помощь? Где были умышленные действия в эпизоде ​​с Пантичем? Их вообще не было. Какие критерии и признаки этого нарушения?

Первое. Было ли движение рукой к мячу? Очевидно, что нет. Потому что мяч летел в руку. К тому же, Пантич не видел мяч, потому что находился к нему спиной.

Второе. Расстояние между рукой и мячом было небольшим, примерно метр, не больше. Есть такой термин — "неожиданный мяч". Это как раз тот случай. Исходя из этого, не было оснований для того, чтобы считать, что была игра рукой.

Третье. Положение руки. Мы говорили, что она была направлена ​​в сторону. Но положение руки не всегда обязательно означает, что произошло нарушение. Пантич находился в безопорной фазе, опускался на землю, и понятно, что его рука была выставлена ​​в сторону. И говорить о том, что она увеличивала объем тела, а мяч летел в ворота — нет оснований.

Есть еще один критерий. Мог игрок избежать контакта мяча с рукой? Пантич никак не мог, потому что он, опять же, не видел этого мяча. В детстве, если мяч попадал в руку, то никто ничего не говорил и всегда ставили мяч на 11-метровую отметку. В профессиональном футболе действуют другие критерии и другие оценки данной ситуации. В итоге, Труханов ошибся, но его ошибкой не воспользовался Марлос, который пробил в перекладину.

Хочу остановиться на эпизоде, который произошел 75-й минуте. Дарио Срна к тому моменту уже имел желтую карточку. Борьба развернулась возле углового флажка. Капитан "горняков" находился спиной к Гармашу и контролировал мяч, а динамовец хоть и не сильно, но толкнул его в спину. Труханов не зафиксировал этот фол, но на эмоциях Срна, уже лежа на земле, ударил по ногам Гармаша. Труханов должен был дать желтую карточку Дарио Срне, и эпизод закончился бы удалением. Но он назначил фол и больше ничего. Но назначил его не в ту сторону! Нарушение правил следовало назначать в сторону ворот "Динамо", потому что Гармаш первый сфолил.

Фол хорвата был уже потом… Надо было назначить штрафной за фол на Гармаше, а Срне — предъявить вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась бы в красную. Конечно, легко говорить об этом, сидя у телевизора. А когда ты находишься в гуще событий, то ситуацию воспринимаешь по-другому. Все-таки это был Срна, а не игрок "Александрии", или "Зирки". То есть, если бы на поле был не такой звездный футболист, то он получил бы вторую желтую карточку. Авторитет Срны, Ярмоленко и других известных игроков влияют на решение арбитров. Как может "Шахтер" остаться в меньшинстве? Это же безобразие. А эпизод с не удалением Срны повлиял на игру. Играй киевляне вдесятером против одиннадцати — счет мог бы быть совсем другим, — сказал Ступар.

Напомним, главный тренер "Динамо" Сергей Ребров признал: "Шахтер" заслуженно выиграл в финале Кубка Украины.

Фото: shakhtar.com