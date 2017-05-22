Наивысший результат. Украинка вошла в ТОП-6 лучших теннисисток мира

Украинка Элина Свитолина заняла шестое место в рейтинге сильнейших теннисисток мира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом идет речь в сообщении на сайте WTA.

Первое место в рейтинге занимает немка Агелик Кербер (7035 очков).

Вторая — американка Серена Уильямс (6110 очков). Третья — чешская теннисистка Каролина Плишкова (6110 очков).

У Свитолиной 4575 очков, она занимает шестое место.

Как сообщает портал "Большой теннис Украины", это — наивысший результат, который когда-либо был у представительниц Украины в женской классификации.

Напомним, ранее Свитолина признана лучшей теннисисткой планеты в феврале.

Фото: wtatennis.com.