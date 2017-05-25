Тренер "Аякса" об игре с "Манчестер Юнайтед": была скучной

Главному тренеру нидерландского "Аякса" Петеру Босу показалось, что финальный матч Лиги Европы между его подопечными и английским "Манчестер Юнайтед" был скучным.

Об этом он рассказал после противостояния, пишет football.ua.

В то же время наставник признал, что поражение может пойти голландцам на пользу.

"Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. Мы разве что играли на вторых мячах", — отметил специалист.

При этом ему "казалось, что игра была скучной". "Мы пропустили после рикошета, после чего играть против такой команды было очень трудно. У нас не было много моментов", — добавил Бос.

"Мы не были достаточно хороши. Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды все это в новинку. Мы извлечем хороший урок. Если мы сохраним этот состав, то это поражение пойдет команде только на пользу", — считает тренер.

Ранее сообщалось, что в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" со счетом 2:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть фотографии и видео, можно здесь.