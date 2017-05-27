"Динамовцы" праздновали победу над "Шахтером" на вечеринке с Милевским, опубликованы фото

Футболисты киевского "Динамо" свою победу над донецким "Шахтером" в текущем чемпионате Украины отправились праздновать в ночной клуб, где встретились с экс-партнером Артемом Милевским.

В компании игрока российского "Тосно" были замечены автор дубля в ворота "горняков" Андрей Ярмоленко и Сергей Рыбалка, пишет Сегодня.

"Рад, что есть замена", – подписал фото с Ярмолеко Милевский. "Классный футболист, а человек вообще топ. Многому у тебя научился. Спасибо за все", — ответил ему Андрей.

А следил за "украинским классико" Артем в компании своего агента Александра Панкова и бывшего футболиста "бело-синих" Евгения Селина, пишет издание.

фото: instagram.com