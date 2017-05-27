Медальный день для украинских гребцов. Байдарочники и каноисты триумфально выступили на Кубке мира

Наши спортсмены завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды.
Об этом сообщает НОК Украины на странице в Facebook.
"Золото" на дистанции 200 метров среди параканоистов завоевал Сергей Емельянов.
Серебряными призерами стали Олег Кухарик и Виталий Цуркан на дистанции 1000 метров в заезде байдарочников.
Бронзовые медали в байдарке-двойке на дистанции 500 метров завоевали Игорь Трунов и Иван Семыкин, а также каноистка Людмила Лузан на такой же дистанции.
Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Португалии, где олимпийский чемпион Юрий Чебан впервые выступил в роли главного тренера сборной, украинские гребцы также получили ряд наград.
Оба призовые дуэты этого этапа в Португалии были первыми, а Людмила Лузан также финишировала третьей.
Напомним, сборная Украины завоевала 11 медалей на Кубке мира по гребле, который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью