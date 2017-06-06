Подопечные Шевченко неожиданно проиграли сборной Мальты в товарищеском матче

Во вторник, 6 июня, в австрийском Граце национальная сборная Украины по футболу провела спарринг против команды Мальты, который стал генеральной репетицией перед важнейшим поединком квалификации чемпионата мира-2018 против Финляндии.

Подопечные Андрея Шевченко неожиданно проиграли со счетом 0:1, пишет УНИАН.

Уже на 14-й минуте украинцы пропустили гол: после розыгрыша углового отличился Мускат, воспользовавшись недоработкой центральных защитников "сине-желтых".

В первые 45 минут подопечные Андрея Шевченко так и не создали серьезных неприятностей для обороны Мальты, тогда как соперник, напротив, мог забивать еще, а в одном из эпизодов в конце тайма падение нападающего сборной Мальты в штрафной украинцев могло потянуть и на пенальти. Команды ушли на перерыв при счете 0:1.

В перерыве наставник сборной Украины сделал сразу 10 замен.

Команда Украины имела подавляющее игровое и территориальное преимущество, но воплотить его в голы так и не смогла. Мальтийцы самоотверженно сыграли в обороне и провели даже несколько острых контратак.

Самый реальный момент для взятия ворот был у Шепелева за несколько минут до финального свистка, однако счет на табло не изменился.

Украина — Мальта 0:1

Гол: З. Мускат, 14

Украина: Пятов — Морозюк (Соболь, 46), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Матвиенко (Бутко, 46) — Сидорчук (Малышев, 46), Степаненко (Шахов, 46) — Ярмоленко (Коноплянка, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Малиновский (Цыганков, 46) — Селезнев (Беседин, 46)

Мальта: Хогг (Бонельо, 46) — Кристенсен (Д. Камильери, 67), А. Мускат (Беерман, 90+1), Фенек (Беццина, 82), Агиус — Пизани, Борг (Мэгри, 90+2), З. Мускат (Р. Камильери, 46), Фаилла (Зерафа, 57) — Эффионг (Мифсуд, 70), Шембри (Гамбин, 61)

Предупреждения: Кучер — З. Мускат

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА Украина осталась на 37-м месте.

Фото: ФФУ.

Видео: Asterios Asteriadis.