Шевченко о неожиданном поражении сборной Мальты: Нам следует проснуться

Сборная Украины в матче против команды Мальты имела полное преимущество, однако голевых моментов практически не создала.

Об этом по итогам поединка заявил главный тренер Украины Андрей Шевченко, сообщает football.ua.

"Все говорили, что Мальта — слабая команда. Это команда, которая хорошо умеет защищаться. Мы создавали моменты, но не реализовали их. Не могу сказать, что у нас было много 100-процентных моментов", — отметил Шевченко.

"Это был информативный для нас матч, а игроки получили нагрузку. У нас было полное преимущество. Мальта забила со стандарта, где-то мы допустили ошибку. Этот матч станет для нас хорошим уроком", — заявил тренер сборной Украины.

"Нас ждет очень трудная игра, мы должны быть готовы, но не так, как сегодня. Нам следует проснуться", — подчеркнул он.

"В первом тайме ритм игры мы не понравился, мы действовали очень медленно. Во второй половине матча немного прибавили, создавали моменты, но нужно их реализовывать. Это не снимает ответственности.

Важно, что мы получили много информации. Мы знаем, в каком состоянии находятся футболисты. Все должны сосредоточиться. Звоночек прозвучал, все должны это понять. Будем готовиться дальше", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА Украина осталась на 37-м месте.

Фото: ФФУ.