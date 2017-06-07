Россию предлагают отстранить от Олимпиады-2018 — западные СМИ

Международный олимпийский комитет должен отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер, пишет Inopressa.

"Примерно через 21 млн секунд начнется церемония открытия зимней Олимпиады 2018 года, и тогда же Международный олимпийский комитет (МОК) может нанести очередной удар по глобальному чувству справедливости. Если до этого времени не произойдет спортивно-политического чуда, в Пхёнчхан так же, как и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, несмотря на прегрешения российского государства в области допинга, приедет солидная российская делегация под российским флагом", — пишет автор.

После публикации Ричарда Макларана все факты оказались как на ладони: в России на протяжении многих лет существует система поощрения допинга, которой дирижирует государство и в которой участвуют сотни спортсменов. Причем в эту систему были вовлечены Министерство спорта, спецслужба ФСБ, антидопинговые лаборатории и национальное антидопинговое агентство, говорится в статье.

"Доказательная база налицо, и в отношении к допингу в России ничего не меняется", — утверждает Аумюллер.

"Последствие может быть только одно: МОК должен отстранить Олимпийский комитет России. Тот, кто обманывает всей системой, и наказание должен нести всей системой", — уверен журналист.

Это не означает, что олимпиада в Пхёнчхане должна вовсе пройти без российских спортсменов.

"Вполне разумно было бы допустить к Олимпиаде не попадавшихся на допинге спортсменов, но под нейтральным флагом, — пишет автор статьи. — Однако подобный сценарий явно не понравится политическому руководству России, которое очень любит видеть на Олимпиадах российский флаг и слышать российский гимн".

Напомним, в Британии объяснили, почему Россию надо выгнать с зимней Олимпиады-2018.