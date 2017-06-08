Луческу может продолжить работу в "Зените" — СМИ

Уволенный недавно из российского "Зенита" экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассматривает возможность продолжения сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил агентству "Р-Спорт" осведомленный источник.

В сообщении отмечается, что румынский специалист может продолжить работу в "Зените" в ином качестве.

Напомним, ранее сообщалось, что Луческу требует от "Зенита" 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.