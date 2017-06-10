Объявлен официальный состав национальной сборной Украины по боксу на Чемпионат Европы

В пятницу, 9 июня, состоялась открытая тренировка национальной сборной Украины по боксу накануне Чемпионата Европы. На тренировке главный тренер национальной сборной Дмитрий Сосновский объявил состав участников украинской команды, которая будет бороться за лицензии на Чемпионат мира.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Состав команды:

49 кг — Назад Куротчин

52 кг — Дмитрий Замотаев

56 кг — Николай Буценко

60 кг — Юрий Шестак

64 кг — Мгер Оганисян

69 кг — Евгений Барабанов

75 кг — Александр Хижняк

81 кг — Владимир Скрипка

91 кг — Рамазан Муслимов

91 + кг — Виктор Выхрист

Команду также поприветствовал первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев. Он пожелал участникам ярких выступлений: "Ребята, на вас сейчас огромная ответственность, но я хочу пожелать, чтобы этот груз ни в коем случае не помешал вам достойно выступить. Красивый бокс — это то, что вы умеете показать. Не переживайте и тогда лицензии у вас в кармане".

Со своей стороны, власти Харькова пообещали, что приложат максимум усилий, чтобы чемпионат прошел на наивысшем уровне. Виталий Кириленко, директор Департамента по делам молодежи и спорта ХОГА, который также приехал поприветствовать ребят отметил, что Харьков славится своими спортивными традициями и выбран для проведения мероприятия такого уровня не случайно.

"Ребята, уверен, что организаторы создадут для вас максимально комфортные условия, чтобы вы могли достойно выступить на предстоящих соревнованиях и показать высокие результаты". — пожелал Кириленко.

Напомним, что Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Это один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу в Гамбурге этой осенью. Участие в чемпионате примут более 250 самых сильных боксёров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира 2017.