Рекорд Свитолиной. Украинка ворвалась в ТОП-5 лучших теннисисток мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на пятую — рекордную для себя позицию в обновленном рейтинге WTA.

Рейтинг опубликован на сайте WTA.

Отметим, что пятое место в рейтинге Свитолиной обеспечил выход в четвертьфинал Roland Garros.

Лучшей теннисисткой мира признана Анжелика Кербер из Германии, на втором месте в рейтинге — румынская спортсменка Симона Халеп, на третьем — чешка Каролина Плишкова, и четвертая — Серена Уильямс из США.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина вошла в ТОП-6 лучших теннисисток мира.