Как участники смешанных единоборств тренировались, опубликованы фото

13 июня 2017, 14:55

Турнир WWFC 7 будет включать в себя увлекательный кард из 14-ти поединков мастеров смешанных единоборств из Украины

  • Как участники смешанных единоборств тренировались, опубликованы фото fex.net
  • Как участники смешанных единоборств тренировались, опубликованы фото
  • Как участники смешанных единоборств тренировались, опубликованы фото
  • Александр Уланов
  • Александр Усик.
  • Андрей Быковских.
  • Андрей Быковски
  • Артем Гордиенко.
  • Владимир Тесля и Расим Мамедов
  • Владимир Тесля, Денис Перч, Александ Усик. fex.net
  • Джангир Насибов. fex.net
  • Евгений Владичюк. fex.net
  • Расим Мамедов. fex.net
  • Роман Долидзе. fex.net
  • Светлана Гоцык. fex.net
  • Сергеq Брыль и Мисс Украина 2016 Саша Кучеренко. fex.net
  • Сергей Спивак, fex.net

12 июня, в популярной локации под открытым небом City Beach Club в Киеве состоялась открытая тренировка участников предстоящего турнира WWFC 7, который пройдет под сводами столичного Дворца спорта уже в среду – 14 июня в 19:00 и в киевском Дворце спорта. 

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе всемирной лиги WWFC. 

Представители СМИ и любители смешанных единоборств, среди которых выделялся победитель Олимпиады и чемпион мира по боксу Александр Усик, стали свидетелями широчайшего спектра боевых техник в исполнении Андрея Быковских, Александра Уланова, Артема Гордиенко, Джангира Насибова, Евгения Владичука, Расима Мамедова, Романа Долидзе и главных действующих лиц предстоящего шоу, которые будут бороться за титулы чемпиона мира WWFC – украинцев Светланы Гоцык (ее соперница из Франции Саманта Жан-Франсуа прибудет в Украину позже) и Сергея Спивака, а также легендарного американского тяжеловеса Трэвиса Фултона.

Примечательно, что "Полярный Медведь" Спивак и "Железный Человек" Фултон, поединок которых станет мэйнивентом WWFC 7, задержались в гексагоне меньше остальных, видимо, стараясь скрыть друг от друга свои главные козыри.

Стоит отметить, что турнир WWFC 7 будет включать в себя увлекательный кард из 14-ти поединков мастеров смешанных единоборств из Украины и других передовых ММА-стран мира.

Ну а накануне, 13 июня в 19:00, в ТРЦ Gulliver состоится официальная процедура взвешивания участников шоу.

"Этот турнир будет отличаться от предыдущих, прежде всего, двумя титульными поединками – в тяжелом весе у мужчин и в категории до 58 кг у женщин. Плюс у нас выступит настоящая легенда – американец Трэвис Фултон, за плечами которого около 300 поединков и 250 побед", – подчеркивает президент WWFC Владимир Тесля.

По словам вице-президента WWFC Дениса Перчи "среди приглашенных гостей будут два серебряных призера Олимпийских игр по боксу и борьбе — соответственно, Денис Беринчик и Жан Беленюк, а также многие другие спортивные знаменитости и звезды эстрады".

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Киев бои співак Железный человек смешанные единоборства ММА Полярный медведь Фултон
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