Ребров рассказал, чем занимается после ухода из "Динамо"

Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров после ухода из команды наслаждается общением с семьей и ведет активный образ жизни.

Сейчас 43-летний экс-тренер находится в отпуске и намерен какое-то время отдохнуть от тренерской деятельности, пишет сайт Команда1.

"Наслаждаюсь временем, которое провожу со своей семьей. Кроме того, стараюсь держать себя в тонусе. Утром плаваю, вечером кручу велосипед, бывает, в теннис играю. В общем, работаю в двухразовом режиме (улыбается).

У меня уже давно не было такого отпуска, когда я не думаю о том, как готовить команду, а полностью посвящаю себя своим близким. Агенты звонят, но я пока не спешу принимать решение о своей дальнейшей работе. Конечно, я хочу работать, но мне нужно какое-то время, чтобы перевести дух и подготовиться к новому периоду в своей карьере.

Принимать прямо сейчас любую команду, лишь бы сразу работать, я не хочу. Мне импонирует коллектив, который ставит максимальные цели. И тут речь идет не о сиюминутном успехе первой команды, а о прогрессе всего клуба. Мне нравится работать с молодыми игроками, выводить их на новый уровень и вместе с ними добиваться результата", — заявил Ребров.

Напомним, Ребров завершил сотрудничество с "Динамо" в конце мая, когда у него закончился контракт с клубом.

Новым главным тренером "Динамо" стал Александр Хацкевич, который подписал двухлетний контракт.

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