В Украину не пустили российских боксеров и пропагандистов за поездки в оккупированный Крым

В среду, 14 июня, в Украину не пустили группу российских боксеров и пропагандистов за нарушение порядка въезда во временно оккупированный Крым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сегодня на границе с Россией в Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами выявили и не пропустили в Украину граждан Российской Федерации. Все они участники или аккредитованные лица российской команды на чемпионат Европы по боксу. Как известно в Харькове с 16 по 24 июня пройдет континентальный турнир по боксу — чемпионат Европы среди мужчин", — написал Слободян.

Он также отметил, что не пропущенные иностранцы следовали на соревнования в поезде "Москва-Харьков" вместе с другими участниками команды России в составе 39 человек.

"Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Именно поэтому было принято решение не пропускать их на территорию Украины и запретить въезд сроком на 3 года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского пропагандистского канала LifeNews. Все они будут возвращены обратно", — сообщил Слободян.

Он также отметил, что с 1 июня пограничники активно оформляют участников чемпионата Европы по боксу в Харькове. Всего через границу проследовало 146 человек, участников 14 команд.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру.

Видео: Державна прикордонна служба України.