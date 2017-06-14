Украинцы завоевали первое золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду сборная Украины завоевала первое золото.

Сегодня в вечерней программе состоялись соревнования мужчин в прыжках с метрового трамплина, сообщает УНИАН.

Участники приняли участие в шести сессиях. Украинец Илья Кваша с самого начала вышел на лидирующие позиции благодаря филигранной технике исполнения всех элементов. Кваша завоевал первое золото для сборной Украины на чемпионате, набрав итоговые 431,75 балла.

С солидным отставанием на втором месте расположился фаворит — немец Патрик Хауздинг (419,80 баллов). Бронзовую медаль выиграл француз Марк Россе.

Отметим также высокий результат еще одного украинского прыгуна Олега Колодия, который стал четвертым. Его результат — 391,10 баллов.

После трех дней соревнований у сборной Украины — одна золотая медаль, две серебряные и одна бронзовая.

Чемпионат Европы в Киеве продлится до 18 июня.

Фото: @olympicua.