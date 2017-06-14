Украинцы завоевали первое золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Состоялись соревнования мужчин в прыжках с метрового трамплина.
На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду сборная Украины завоевала первое золото.
Сегодня в вечерней программе состоялись соревнования мужчин в прыжках с метрового трамплина, сообщает УНИАН.
Участники приняли участие в шести сессиях. Украинец Илья Кваша с самого начала вышел на лидирующие позиции благодаря филигранной технике исполнения всех элементов. Кваша завоевал первое золото для сборной Украины на чемпионате, набрав итоговые 431,75 балла.
С солидным отставанием на втором месте расположился фаворит — немец Патрик Хауздинг (419,80 баллов). Бронзовую медаль выиграл француз Марк Россе.
Отметим также высокий результат еще одного украинского прыгуна Олега Колодия, который стал четвертым. Его результат — 391,10 баллов.
После трех дней соревнований у сборной Украины — одна золотая медаль, две серебряные и одна бронзовая.
Чемпионат Европы в Киеве продлится до 18 июня.
Фото: @olympicua.