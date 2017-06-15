Новый триумф на ЧЕ по прыжкам в воду. Украинские спортсменки завоевали золото и бронзу

В Киеве на чемпионате Европы по прыжкам в воду сборная Украины завоевала две награды — золото и бронзу.

Анна Письменская выиграла соревнования с результатом 303,30 балла, сообщает УНИАН.

Кроме того, бронза на счету Анастасии Недобиги, у которой 291,65 балла.

Второе место и серебряная награда у Мишель Хемберг из Швейцарии — 293,25 баллов.

Таким образом, сборная Украины укрепила свое лидерство на чемпионате Европы в общекомандном зачете. У нашей сборной — 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзоаве награды. У Великобритании — 2-0-1, у Франции — 1-0-1.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду.