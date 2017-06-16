Чемпионат Европы по прыжкам в воду: украинцы завоевали еще две награды

В Киеве на чемпионате Европы по прыжкам в воду на трехметровом трамплине украинцы Илья Кваша и Олег Колодий завоевали серебряную и бронзовую награды.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что спортсмены заработали 484,30 и 470,30 балла соответственно, их опередил олимпийский чемпион, гражданин РФ Илья Захаров — получил 525,10 балла.

На протяжении всех финальных соревнований россиянин лидировал. Кваша, в свою очередь, уверенно удерживал второе место в борьбе с французом Мэттью Россетом на протяжении четырех попыток.

Колодий после пятой попытки опередил западного соперника в борьбе за третье-четвертое места и удержал лидерство в решающей — шестой попытке. Теперь на счету сборной Украины девять наград соревнований — три "золота", "серебра" и "бронзы".

Напомним, чемпионат Европы в Киеве начался 12 июня, он завершится 18 числа. Ранее в столице прошел турнир по смешанным единоборствам, шоу завершилось триумфом украинских спортсменов — бойцы стали чемпионами мира по версии WWFC.

Фото: @OlympicUA