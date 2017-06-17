"Развод" с "Реалом". Агент рассказал, какие клубы интересуются Роналду

Агент португальского футболиста-нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш провел экстренную встречу с руководством испанского "Реала", в ходе которой обсудил будущее игрока.

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на радиостанцию Cope.

По данным издания, доверенное лицо сообщило боссам команды, что форвардом интересуются клубы из Англии и Франции (предположительно "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ), а также Китая.

"… мадридский "Реал" не хочет отпускать главную звезду команды, однако не будет препятствовать Роналду, если тот окончательно решит уйти… установил на Криштиану ценник в размере 400 млн евро", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду намерен покинуть "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Напомним, прокуратура Испании подала в суд на португальца, его обвинили в обмане властей страны на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.