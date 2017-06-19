СМИ узнали, за какой клуб хочет выступать Роналду

Португальский футболист-нападающий Криштиану Роналду хочет перейти из испанского "Реала" в английский "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год.

Об этом говорится на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, пишет football.ua.

По данным источника, форвард попросил своего агента, чтобы тот сделал все возможное для трансфера.

"МЮ ради приобретения португальца готовы расстаться с Давидом Де Хеа, который уже длительное время интересен "Реалу", — сообщает Mirror.

Издание утверждает, что предложение клуба за нападающего будет включать их игрока, а также 200 млн евро. Если этот трансфер состоится, он станет рекордным в мировом футболе.

Ранее СМИ узнали, что Криштиану Роналду хочет покинуть "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Напомним, прокуратура Испании подала в суд на португальца, его обвинили в обмане властей страны на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.