Стало известно, где сразятся сборные Косово и Украины в отборе на ЧМ-2018

Игра пройдет в городе Шкодер на местном стадионе "Лоро Боричи".
Матч отборочного цикла на чемпионат мира 2018 года между сборными Косово и Украины состоится в Албании.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Сообщается, что игра пройдет в городе Шкодер на местном стадионе "Лоро Боричи".
Вместимость арены — 16 тысяч зрителей. Сооружение реконструировали в 2016 году.
Матч состоится 6 октября 2017 года. Это поединок 9-го тура группового турнира квалификации на ЧМ-2018, который станет предпоследним в группе для украинцев.
Напомним, что номинально домашний матч против сборной Косово украинская команда также провела на нейтральном поле в польском Кракове по причине того, что украинский МИД не разрешил проводить поединок в Украине из-за непризнания Украиной независимости Косово. Матч завершился победой украинских футболистов — 3:0.