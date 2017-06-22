Роналду хочет выступать за ПСЖ — западные СМИ

Португальский футболист-нападающий, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет перейти во французский "Пари Сен-Жермен".

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на испанское издание Marca.

По его данным, игрок планирует сообщить руководству мадридцев о желании перебраться в другой клуб.

Форвард якобы расскажет президенту "Реала" Флорентино Пересу о намерении пополнить ряды французской команды сразу после окончания Кубка конфедерации.

Ранее СМИ узнали, что Криштиану Роналду хочет покинуть "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Напомним, прокуратура Испании подала в суд на португальца, его обвинили в обмане властей страны на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.