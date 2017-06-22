Украинские бодибилдеры завоевали 25 наград на двух крупнейших турнирах сезона-2017

Национальная сборная Украины по бодибилдингу завоевала 25 наград на двух престижнейших турнирах сезона — чемпионате Европы IFBB (Международной федерации бодибилдинга) и соревнованиях Olympia Amateur.

Об этом почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины, судья международной категории Андрей Долгокир рассказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в мае на чемпионате Европы украинские атлеты завоевали 17 наград и заняли второе общекомандное место, а в июне на Olympia Amateur — 8 наград. Кроме того, на июньском турнире впервые двум отечественным атлетам удалось завоевать титул абсолютного чемпиона.

"Результат на этих турнирах говорит сам за себя, — подчеркнул Долгокир. — Он, безусловно, воодушевляет и заставляет настроиться наших атлетов на новые свершения. Даем нам очень большой задел на будущее. Отмечу один факт. На июньском турнире наша федерация стала лучшей в мире из 193-х стран. Это очень большой успех".

В свою очередь, абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу Владимир Бирук отметил: "Хочу поблагодарить своего тренера, семью, близких, которые меня поддерживали. Очень рад тому, что нам удалось успешно выступить. Мы боролись не только за себя. Мы провели отличный турнир, отлично представили Украину на международном уровне. В очередной раз напомнили миру о своей стране, что очень важно".

Новым видом бодибилдинга в нынешнем сезоне стал "мэнс физик", о котором рассказал абсолютный чемпион в этой категории Olympia Amateur Дмитрий Горобец.

"Это не классический бодибилдинг. Тут спортсмены выступают в шортах. Главный критерий, по которому оценивается выступление — красота выступления, красота тела спортсмена, внешние данные, которые очень важны. Здесь не должно быть высушенное, натренированное тело. Чрезмерное напряжение мышц противопоказано, так как данная демонстрация близка с бодибилдингом. Позирование – это один из ключевых нюансов в данном вопросе", — сказал Горобец.

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