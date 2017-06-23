Экс-игрок "Шахтера" рассказал, как в команде Ахметова игрокам затыкают рот

В донецком "Шахтере" игрокам запрещают высказывать свою позицию о событиях в Украине.

Об этом рассказал бывший игрок "Шахтера" Василий Кобин в интервью "Трибуне".

"Запрещали ли в "Шахтере" высказывать свою позицию? Да. Нам говорили: "Можете высказывать свою позицию, но не перебарщивайте". Если кто-то высказывался, то его придерживали: "Ты имей свое мнение, но не надо этого выносить на люди". Говорили, что это не наше дело", — рассказал футболист.

"Что, по-моему, происходит в стране? Не знаю... Говорят, что нет войны — есть АТО", — также отметил Кобин.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитанник закарпатского футбола Кобин, который перешел в "Шахтер" в июне 2009-го из львовских "Карпат", покинул донецкий клуб.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).