Украинец победил россиянина и стал чемпионом Европы по боксу, опубликовано видео

В субботу днем, 24 июня, в Харькове на Чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 60 кг победителем стал украинец Юрий Шестак.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что в финальном бою решением судей он победил Габила Мамедова из России (4:1).

Поединок проходил на равных, во втором раунде рефери решил, что россиянин отправил нашего спортсмена в нокдаун, однако Шестак выдержал натиск соперника и благодаря большему количеству попаданий стал чемпионом континента.

Видео боя

Напомним, Чемпионат Европы по боксу в Харькове начался 14 июня, он завершится 26 числа. Ранее в Киеве прошел Чемпионат Европы по прыжкам в воду, сборная Украины победила в общекомандном зачете и завоевала Кубок чемпионов.

Видео: BiathlonUA