Украинец Исмаил Силлах проиграл поляку Мастернаку, отправив его в нокдаун

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах потерпел поражение в напряженном и зрелищном бою с поляком Матуешем Мастернаком.

Силлах неплохо начал бой, хорошо работая на ногах, но Мастернак сумел перехватить инициативу и отправить Силлаха в нокдаун в начале четвертого раунда, пишет boxingnews.

Закончить бой досрочно Мастернак не смог, за что едва не поплатился позже — в восьмом раунде Силлах отправил его в нокдаун ударом справа, но до гонга оставалось всего несколько секунд, и развить свой успех Силлах не смог.

Последние два раунда боя прошли в очень напряженной борьбе, и по итогам 10 раундов на карте экс-чемпиона Европы в среднем весе поляка Гжегожа Проксы, комментировавшего этот боя для польского телевидения, Мастернак победил с минимальным перевесом — 95:94. Разрыв на официальных картах судей был чуть больше — 95:93, 95:93 и 96:92 в пользу Мастернака.

Напомним, 24 июня, в Харькове украинец победил россиянина и стал чемпионом Европы по боксу