Ломаченко намекнул, когда проведет следующий бой

Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO, украинский боксер Василий Ломаченко намекнул, что его следующий поединок состоится 5 августа 2017 года.

В своем аккаунте в Instagram украинский боксер указал именно эту дату, подписав фотографию его пробежки. Однако, остается неизвестным, с кем именно будет драться боксер.

august 5th Допис, поширений Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Чер 26, 2017 о 2:09 PDT

Вероятнее всего, соперником Ломаченко будет кубинский чемпион мира во втором легчайшем весе (122 фунта) по версии WBA Гильермо Ригондо.

Накануне Ригондо заявил о том, что готов боксировать против украинца, ради чего поднимется во второй полулегкий вес (130 фунтов).

Напомним, Ломаченко намерен в 2017 году провести три поединка.