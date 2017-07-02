Киеву доверили организацию чемпионата Европы по художественной гимнастике

Через три года — в 2020-м — Киев организует и примет чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Об этом говорится в Twitter Европейского союза гимнастики.

По данным УНИАН, в столице уже состоялся подобный турнир в 2004-м, а в 2013-м — чемпионат мира.

Кроме того, в городе ежегодно (с перерывом 2014-2016-й) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 был в мае в Будапеште (столица Венгрии). Ранее в Киеве состоялся Чемпионат Европы по прыжкам в воду, сборная Украины победила в общекомандном зачете и завоевала Кубок чемпионов.

Фото: twitter.com/UEGymnastics