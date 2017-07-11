Защитник польского "Леха" может перейти в "Динамо" за 1,5 миллиона евро

Кендзера вылетел в Украину для прохождения медицинского обследовани.
Защитник польского "Леха" Томаш Кендзера вылетел в Украину для прохождения медицинского обследования в киевском "Динамо".
Об этом в Twitter сообщила агентская компания F-MG.com, пишет sport.ua.
В сообщении отмечается, что польский футболист обойдется "Динамо" в 1,5 миллиона евро.
Testy medyczne Tomka Kędziory. pic.twitter.com/y3meUh5JLp— F-MG.com (@fmg_agent) 11 липня 2017 р.
Отметим, что Кендзера может стать третьим игроком "Леха" после Лукаша Теодорчика и Тамаша Кадара, который перейдет в "Динамо".
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда подписал контракт со стамбульским "Галатасараем".
Фото: dynamomania.com.