Защитник польского "Леха" может перейти в "Динамо" за 1,5 миллиона евро

Защитник польского "Леха" Томаш Кендзера вылетел в Украину для прохождения медицинского обследования в киевском "Динамо".

Об этом в Twitter сообщила агентская компания F-MG.com, пишет sport.ua.

В сообщении отмечается, что польский футболист обойдется "Динамо" в 1,5 миллиона евро.





Отметим, что Кендзера может стать третьим игроком "Леха" после Лукаша Теодорчика и Тамаша Кадара, который перейдет в "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда подписал контракт со стамбульским "Галатасараем".

Фото: dynamomania.com.