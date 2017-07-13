Украинская барьеристка завоевала "золото" на международном турнире, опубликовано видео

Украинская легкоатлетка Анна Плотицына завоевала золотую медаль на международном турнире в швейцарском Люцерне в беге на 100 метров с барьерами.

Плотицына преодолела дистанцию за 13,12 секунды и оставила позади себя представительницу Бразилии Фабиану дос Сантос (ее результат - 13,18 секунды), а также австралийку Мишель Дженнеке (13,44 секунды).

Ранее Плотицына уже тпраздновала победу в Мадриде. Кроме того, спортсменка заняла четвертое место на чемпионате Европы в помещениях, а также с результатом 12,89 секунды выиграла чемпионат Украины.

Видео: Sports Store