Защитник сборной Румынии может продолжить карьеру в "Динамо" — СМИ

В ближайшее время ряды киевского "Динамо" может пополнить капитан бухарестского "Динамо" Стелиано Филип.

Украинский клуб практически договорился с "Динамо" о покупке молодого футболиста. Об этом сообщает football.ua со ссылкой на румынское издание Digisport.ro.

Отмечается, что Филип заинтересовал "Динамо" после просмотра одного из товарищеских матчей. Отметим, что в конце сезона Стелиано заявил о своем желании уйти в более сильный клуб.

Трансфер защитника оценивается примерно в 1,4 миллиона евро.

За свой нынешний клуб Филип провел 132 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов. Также на счету футболиста 7 поединков в футболке сборной Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в Англии.

Фото: fanatik.ro.