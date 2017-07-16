Премьер-лига. "Зірка" сыграла вничью во Львове, "Мариуполь" и "Верес" мячей не забивали, видео голов

В воскресенье, 16 июля, во Львове завершился первый матч чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18, в котором "Карпаты" принимали "Зірку" из Кропивницкого и сыграли вничью 1:1.

Хозяева очень мощно начали матч и уже на 5-й минуте гол забил Амбросий Чачуа, сообщает УНИАН.

После диагональной передачи Ксенза принявший мяч Чачуа низовым ударом ударил в ближний угол — 1:0.

Ближе к середине первого тайма гости выровняли игру, а на 37-й минуте сравняли счет. Гол с пенальти забил Игорь Загальский. Игроку удался не очень сильный удар под перекладину — голкипер Мысак был бессилен. За минуту до этого Перейра сыграл в штрафной рукой и судья назначил пенальти.

Во втором тайме команды имели ряд обоюдоострых моментов, но счет так и не изменился. Таким образом, оба коллектива набрали по 1 очку в турнирной таблице УПЛ.

"Карпаты" — "Зирка" 1:1

Голы: Чачуа, 5 — Загальский, 36 (пенальти)

"Карпаты": Мысак — Мирошниченко, Нестеров, Перейра, Кортеджано — Голодюк (Клец, 70), Чачуа (Грисьо, 74) — Ксенз, Худобяк, Аркес — Рибас (Дебелко, 85)

"Зирка": Паст — Фатеев, Качараба, Ковалев — Полегенько, Драченко, Гедж (Дрышлюк, 66), Загальский, Оганесян — Фаворов (Прядун, 46), Эсеола (Панфилов, 63)

Предупреждение: Нестеров

В другом матче "Мариуполь" принимал дома ровенский "Верес". Матч завершился со счетом 0:0.

"Мариуполь" — "Верес" 0:0

"Мариуполь": Худжамов — Неплях, Вакуленко, Яворский, Кирюханцев — Рудыка, Кольцов, Кисиль (Виценец, 84) — Кожанов, Фомин (Мишнев, 18), Чурко (Болбат, 71)

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Кучеров (Морозенко, 88) — Е.Пасич, Г.Пасич (Волошинович, 63), Степанюк — Сергийчук (Гринь, 56)

Предупреждения: Кисиль, Мишнев, Рудыка, Вакуленко, Яворский — Бандура, Гринь

Видео: ТСН.