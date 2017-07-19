СМИ рассказали, почему португальский защитник покинет "Динамо"

Португальский легионер "Динамо" Виторину Антунеш, выступающий на позиции левого защитника, вскоре покинет столичную команду.

Об этом стало известно сайту dynamomania.com.

Отмечается, что Антунеш должен вернуться в испанскую "Малагу", из которой в 2015 году он переехал в Киев за 8 млн евро.

Игра португальца вызывает серьезные нарекания у главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, особенно после двух результативных ошибок в матче с "Шахтером" на Суперкубок.

Вчера на пресс-конференции после матча киевлян с "Черноморцем" коуч еще раз озвучил необходимость поиска исполнителя на позицию левого защитника. Сам Антунеш также не против покинуть Украину, так как хочет воссоединиться со своей семьей.

Всего Антунеш, которому в апреле исполнилось 30 лет, провел за "Динамо" 49 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 3 мяча. Самым памятным моментом его киевской карьеры является гол, забитый в ворота "Эвертона" весной 2015 года красивым дальним ударом.

Напомним, ранее в битве за Суперкубок "Шахтер" уверенно победил "Динамо".