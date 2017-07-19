СМИ рассказали, почему португальский защитник покинет "Динамо"

Игра португальца вызывает серьезные нарекания у главного тренера "Динамо".
Португальский легионер "Динамо" Виторину Антунеш, выступающий на позиции левого защитника, вскоре покинет столичную команду.
Об этом стало известно сайту dynamomania.com.
Отмечается, что Антунеш должен вернуться в испанскую "Малагу", из которой в 2015 году он переехал в Киев за 8 млн евро.
Игра португальца вызывает серьезные нарекания у главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, особенно после двух результативных ошибок в матче с "Шахтером" на Суперкубок.
Вчера на пресс-конференции после матча киевлян с "Черноморцем" коуч еще раз озвучил необходимость поиска исполнителя на позицию левого защитника. Сам Антунеш также не против покинуть Украину, так как хочет воссоединиться со своей семьей.
Всего Антунеш, которому в апреле исполнилось 30 лет, провел за "Динамо" 49 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 3 мяча. Самым памятным моментом его киевской карьеры является гол, забитый в ворота "Эвертона" весной 2015 года красивым дальним ударом.
Напомним, ранее в битве за Суперкубок "Шахтер" уверенно победил "Динамо".